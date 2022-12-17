Нападающий Саломон Рондон больше не является игроком "ирисок". Контракт был рассчитан до лета 2023-го, однако стороны решили прекратить сотрудничество досрочно, информирует официальный сайт клуба.

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Эвертон подписал Рондона в августе 2021-го, однако венесуэлец не смог принести много пользы. За 31 матч в футболке мерсисайдцев форвард оформил всего 3 гола и 1 ассист. В нынешнем сезоне 33-летнему одноклубнику Миколенко дали всего 200 минут на поле, за которые он не отметился ни единым результативным действием.

Напомним, ранее Рондон поиграл за Арагуа, Лас-Пальмас, Малагу, Вест Бромвич, Ньюкасл, Далянь, а также регулярно светился в России – Рубин, Зенит, московский ЦСКА.

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