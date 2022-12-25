Рубен Вінагре не входить у плани тренера "ірисок" Френка Лемпарда на другу частину сезону, стверджує Liverpool Echo.

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Влітку португальця орендували в надії знайти конкурента для Віталія Миколенка. Втім, новачок і близько не зміг потіснити українця – в рамках АПЛ вийшов лише двічі і награв жалюгідні 24 хвилини. Евертон навіть не думає користуватися опцією викупу Вінагре за 20 млн євро, яка буде доступна наступного літа. Більше того, "іриски" хотіли б повернути гравця Спортінгу вже у січні.

Якщо Вінагре справді покине Гудісон, то Миколенко залишиться без профільних конкурентів. У минулому сезоні Лемпард вимушено переводив наліво центрбека Годфрі або правого захисника Паттерсона, якщо українець був недоступний.

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