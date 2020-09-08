Экс-легионер Шахтера не входит в планы Карло Анчелотти, сообщает The Times.

Хамес официально перешел в Эвертон

Главный тренер Эвертона хочет сделать команду более мощной физически, поэтому миниатюрный Бернард явно станет лишним на Гудисон Парк. Кроме бразильца, в зоне риска находится Тео Уолкотт. Мерсисайдцы ждут предложений по обоим игрокам до конца трансферного окна.

Напомним, два года назад Бернард перешел из Шахтера в Эвертон на правах свободного агента. Бразилец провел за "ирисок" 30 матчей в прошлом сезоне, отличился 3 голами и 2 ассистами.

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