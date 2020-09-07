Колумбийский хавбек перебрался на Гудисон Парк, сообщает официальный сайт клуба.

Эвертон официально подписал Аллана

Хамес заключил с Эвертоном 2-летний контракт. "Ириски" имеет также опцию продления сотрудничества еще на 1 год. За мерсисайдцев Родригес будет выступать под 19-м номером. Сумма отступных, бывшая на протяжении длительного времени камнем преткновения в переговорах с мадридским Реалом, пока неизвестна.

В сезоне 2019/20 Хамес Родригес сыграл за "сливочных" лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Предыдущие два сезона он провел в мюнхенской Баварии на правах аренды.

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