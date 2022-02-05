Кубок Англии, 1/16 финала

Эвертон – Брентфорд – 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тони, 55 (пен.)

Первый матч "ирисок" под руководством Фрэнка Лэмпарда получился убедительным, хотя почти все голы были забиты после перерыва. Счет открыл Мина, замкнувший навес Грея из углового. После перерыва Ришарлисон реализовал выход один на один с голкипером.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне с разгрома в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу

Тони спустя 7 минут заработал пенальти, который сам и реализовал. Момента могло и не быть, но Миколенко не выдержал линию. Эвертон же добил Брентфорд – Холгейт и Таунсенд сделали преимущество разгромным.