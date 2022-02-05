Кубок Англії, 1/16 фіналу

Евертон – Брентфорд – 4:1

Голи: Міна, 31, Рішарлісон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоні, 55 (пен.)

Перший матч "ірисок" під керівництвом Френка Лемпарда вийшов переконливим, хоча майже всі голи були забиті по перерві. Рахунок відкрив Міна, який замкнув навіс Грея з кутового. По перерві Рішарлісон реалізував вихід один на один з голкіпером.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола

Тоні через 7 хвилин заробив пенальті, який сам і реалізував. Моменту могло і не бути, але Миколенко не витримав лінію. Евертон же добив Брентфорд – Холгейт та Таунсенд зробили перевагу розгромною.