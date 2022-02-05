Перший матч Миколенка під керівництвом Лемпарда у відеоогляді зустрічі Евертон – Брентфорд – 4:1
Евертон розгромив Брентфорд у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".
Кубок Англії, 1/16 фіналу
Евертон – Брентфорд – 4:1
Голи: Міна, 31, Рішарлісон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоні, 55 (пен.)
Перший матч "ірисок" під керівництвом Френка Лемпарда вийшов переконливим, хоча майже всі голи були забиті по перерві. Рахунок відкрив Міна, який замкнув навіс Грея з кутового. По перерві Рішарлісон реалізував вихід один на один з голкіпером.
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Тоні через 7 хвилин заробив пенальті, який сам і реалізував. Моменту могло і не бути, але Миколенко не витримав лінію. Евертон же добив Брентфорд – Холгейт та Таунсенд зробили перевагу розгромною.