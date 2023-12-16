Главный тренер Эвертона Шон Дайч вернулся на Терф Мур, которому отдал 10 лет своей карьеры. "Ириски" испытывали немалые проблемы с флангами защиты – Миколенко составил компанию Янгу и Коулмену в лазарете. Левый фланг украинца доверили номинальному центрбеку Годфри, который в нынешнем сезоне АПЛ наиграл всего одну минуту.

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Венсан Компани пытается лепить из Бернли современную стильную команду, но Дайч показал эффективность британской старой школы. Два стандарта – два гола. На 19-й минуте Джеймс Траффорд роскошно потянул удар Калверта-Льюина, но сразу ошибся на выходе. Мощный Онана замкнул подачу с углового от Дуайта Макнилла, который также имел успешное прошлое в Бернли.

Через 6 минут Эвертон удвоил преимущество. Сценарий банальный – стандарт, а в роли палача выступил еще один экс-представитель Бернли. Пикфорд длиннющим штрафным запустил бывшего защитника "кларетовых" Майкла Кина, который со второй попытки расстрелял Траффорда.

В компенсированное время хозяева должны были сокращать преимущество. Витинью силовым прострелом отдавал Амдуни на пустые ворота, однако Годфри в героическом подкате помешал.

Бернли не сделал никакого намека на камбэк после перерыва. Экспериментальная оборона Эвертона довела дело до четвертой победы подряд – все "сухие". Банда Дайча идеально отреагировала на 10-очковый штраф, который еще можно обжаловать. "Ириски" уже на 7 пунктов оторвались от зоны вылета, а без наказания вообще беззаботно шли бы на девятой строчке. Зато стильный Бернли Венсана Компани – предпоследний на расстоянии 6 очков от спасения.

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