Эвертон – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Миколенко в основе
21:20 - Читати українською
В рамках 19-го тура АПЛ 2023/24 Эвертон принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 19-го тура АПЛ 2023/24 между Эвертоном и Манчестер Сити стартует в 22:15 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports. Виталий Миколенко начнет поединок в стартовом составе "Ирисок".
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Стартовые составы
Эвертон:
Манчестер Сити:
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