Евертон – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Миколенко в основі
21:20 - Читать на русском
В рамках 19-го туру АПЛ 2023/24 Евертон приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру АПЛ 2023/24 між Евертоном і Манчестер Сіті стартує о 22:15 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta Sports. Віталій Миколенко розпочне поєдинок у стартовому складі "ірисок".
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Стартові склади
Евертон:
Манчестер Сіті:
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