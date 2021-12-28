Задля безпеки представники Манчестер Сіті та Евертона вирішили не проводити поєдинок сьогодні.

Матч 16-го туру АПЛ Евертон – Манчестер Сіті скасований через низку позитивних тестів на COVID-19 у "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

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За рекомендаціями Прем'єр-ліги поєдинок перенесли. З такою пропозицією погодились обидва клуби. Раніше стало відомо, що серед інфікованих у Сіті – форвард Габріел Жезус та оборонець Кайл Вокер.

Перед 16-м АПЛ туром Евертон розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, Манчестер Сіті – 6-й.

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