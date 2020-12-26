"Для нас это действительно большая победа. Мы были разочарованы последними результатами, не столько выступлениями. Наши игроки и болельщики страдали. Что может быть лучше, чем победа в лондонском дерби против Челси на Boxing Day? Надеемся, это переломный момент.

Арсенал – Челси – 3:1 – видео голов и обзор матча

Я знаю, что ребята могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько силен Челси, но на протяжении большей части матча мы были лучшей командой. Травмы, COVID, игра вдесятером... ты начинаешь задумываться, что нам нужно для победы. Приятно отдать что-то болельщикам, я могу представить их разочарование. Мы начали хорошо и доминировали. Это добавляет команде уверенности. Продолжим, нам еще нужно усовершенствовать многие вещи", – цитирует Артету ВВС.

Победа позволила Арсеналу подняться на 14 место АПЛ, однако Лидс еще может потеснить "канониров" в этом туре.

Арсенал уверенно победил Челси благодаря шедеврам Джаки и Сака – "канониры" прервали 8-матчевую безвыигрышную серию