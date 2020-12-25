Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом.

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Болезнь обнаружили у двух работников и двух футболистов. Среди инфицированных – форвард Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Все больные уже находятся на самоизоляции.

К слову, Манчестер Сити расположился на 8 позиции в английской Премьер-лиге. Уже завтра, 26 декабря, Зинченко и Ко ожидает матч с Ньюкасл Юнайтед.

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