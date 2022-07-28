"Честно говоря, я немного нервничаю перед игрой. Я встречусь с моими друзьями, моей бывшей командой. Никогда не играл против них. Во-первых, хотелось бы поблагодарить Эвертон и владельца за поддержку моей страны. Я действительно рад, что этот матч состоится.

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Поддержка была с первого дня от каждого партнера по команде, каждого тренера. Знаю, что о войне не так много новостей в Англии, но каждый день меня спрашивают, как дела дома. Просто большое спасибо. Хочу сказать, что хочу биться за этот клуб, потому что меня здесь очень уважают и доверяют.

Распространение информации оказывает большое влияние на эту войну. Поэтому для украинских клубов очень важно проводить подобные матчи. Необходимо поддерживать этот информационный поток, напоминать людям, что война все еще не закончилась", – сказал Миколенко в комментарии пресс-службе Эвертона.

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