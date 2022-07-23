Англия продолжает помогать Украине не только оружием, но и футболом.

Виталий Миколенко с юными украинцами на матче против Миннесоты / Getty Images

Эвертон на своем официальном сайте сообщил, что предоставит украинским беженцам бесплатные билеты на товарищеский матч против киевского Динамо. Игра состоится 29 июля на Гудисон Парк.

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"Ириски" сотрудничают с шестью советами Мерсисайда, чтобы обеспечить бесплатное приглашение семей, проживающих в регионе города в рамках правительственной программы "Дом для Украины". Встреча пройдет на Гудисон Парк 29 июля, причем ее инициатором выступили именно британцы. Доходы от игры, включая донаты болельщиков, пойдут непосредственно в гуманитарные благотворительные организации, которые поддерживают Украину после вторжения России.

"Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы помочь людям, пострадавшим от ужасной войны в Украине", – заявил главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард.

Эвертон уже помогал нашему народу в борьбе против российского вторжения. В марте клуб Виталия Миколенко перечислил 250 тысяч фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине.

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