"Чесно кажучи, я трохи нервую перед грою. Я зустрінуся з моїми друзями, моєю колишньою командою. Ніколи не грав проти них. По-перше, хотілося б подякувати Евертону та власнику за підтримку моєї країни. Я дійсно радий, що цей матч відбудеться.

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Підтримка була з першого ж дня від кожного партнера по команді, кожного тренера. Знаю, що про війну не так багато новин в Англії, але кожен день мене питають, як справи вдома. Просто велика подяка. Хочу сказати, що хочу битися за цей клуб, тому що мене тут дуже поважають та довіряють.

Розповсюдження інформації має великий вплив на цю війну. Тому для українських клубів дуже важливо проводити такі матчі. Потрібно підтримувати цей інформаційний потік, нагадувати людям, що війна все ще не закінчилася", – сказав Миколенко в коментарі прес-службі Евертона.

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