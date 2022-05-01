Встреча 35-го тура Эвертон – Челси начнется в 16:00 по киевскому времени. 22-летний защитник выйдет со стартовых минут, сообщает пресс-служба "ирисок".

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Виталий в шестой раз подряд начнет матч АПЛ в стартовом составе. Очевидно, это награда от Фрэнка Лэмпарда за солидные выступления украинца против Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и не только. До сегодняшнего дня в активе Миколенко было 8 поединков в английской Премьер-лиге.

Заметим, ливерпульцы продолжают бороться за выживание. От спасительной 17-й позиции их отделяют 5 зачетных пунктов за несколько туров до конца чемпионата.

Прямую видеотрансляцию поединка между Эвертоном и Челси можно посмотреть на MEGOGO, а за текстовой трансляцией есть возможность следить онлайн на Футбол 24 .