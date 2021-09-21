"Гонка за титул в Премьер-лиге только стартовала, но Челси уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Команда Томаса Тухеля выглядит впечатляюще. Даже когда они не показывают хорошую игру или что-то идет не так, – вроде удаления Джеймса на Энфилде – команда все равно мало что позволяет сопернику. Блестящей победой над Тоттенхэмом Челси еще раз подтвердил, что у них сильный состав и прекрасный тренер.

Тоттенхэм – Челси – 0:3 – видео голов и обзор матча

Следующий матч у них – с Манчестер Сити, но это их не пугает. Челси с Тухелем три раза победил Сити в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов. Лондонцы будут готовы к очередной встрече с Гвардиолой, я уверен", ю цитирует Ширера BBC.

Напомним, в предыдущем розыгрыше АПЛ золотые медали достались Манчестер Сити, а Челси, в свою очередь, забрал трофей Лиги чемпионов, переиграв "горожан" в финале.

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