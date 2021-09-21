"Перегони за титул у Прем'єр-лізі тільки стартували, але Челсі вже зараз виглядає так, що його складно буде зупинити. Команда Томаса Тухеля виглядає вражаюче. Навіть коли вони не показують хорошу гру або щось йде не так, – на кшталт вилучення Джеймса на Енфілді – команда все одно мало що дозволяє супернику. Блискучою перемогою над Тоттенхемом Челсі ще раз підтвердив, що у них сильний склад і прекрасний тренер.

Тоттенхем – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Наступний матч у них – з Манчестер Сіті, але це їх не лякає. Челсі з Тухелем три рази переміг Сіті у минулому сезоні, включно з фіналом Ліги чемпіонів. Лондонці будуть готові до чергової зустрічі з Гвардіолою, я впевнений", – цитує Ширера BBC.

Нагадаємо, у попередньому розіграші АПЛ золоті медалі дістались Манчестер Сіті, а Челсі, у свою чергу, забрав трофей Ліги чемпіонів, перегравши "містян" у фіналі.

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