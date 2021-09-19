В Лондонском дерби Челси разгромил Тоттенхэм на выезде. Смотрите видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

После бедной моментами первой половины во втором тайме состоялся голепад. Правда, забивали только "синие".

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На 49-й минуте Маркос Алонсо подал угловой на Тьягу Силву, который головой точно пробил в дальний угол. Далее отличился Н'Голо Канте – хавбек решился на удар с метров 30-ти, мяч задел ногу Дайера и от штанги залетел в сетку. Добил "шпор" в добавленное арбитром время Антонио Рюдигер. Немец как заправский центрфорвард уверенно замкнул в одно касание передачу Вернера.

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