"Один из факторов победы – "персоналия и лицо команды". Это определяет, из какого материала мы сделаны, чтобы переломить игру в нашу пользу. Если посмотреть матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, то после пропущенного мяча уже в первой атаке через 10 передач мы снова забиваем гол.

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В игре с Селтиком мы пропустили, однако тоже отыгрались. Мы это делали неоднократно, матч с Динамо не стал исключением. Если ты можешь отыграться на заполненном стадионе в Лейпциге, где не слышно друг друга, то в этом и состоит "персоналия команды". Вместо того чтобы сесть после пропущенного гола, ты идешь и делаешь счет 2:1. Да, мои игроки еще неопытны, однако имеют ментальность победителей.

Через такие матчи, как с Динамо, мы должны совершенствовать себя и расти как команда, а лидеры нам придают уверенность. Конечно, поражения будут, и мне будет грустно сидеть здесь и объяснять вам, почему мы проиграли. Сейчас мы поймали момент и не хотим отпускать его, ведь для таких моментов ты живешь и ежедневно работаешь, но главное – не бояться успеха. Чувствовалось, что мы фавориты, однако у Класико нет фаворитов. В прошлом году Реал всех обыгрывал, а Барселона была в кризисе, однако мадридцы проиграли 0:4, поэтому фаворитов нет. Мы показали, что сейчас мы лучше Динамо.

Я не хочу быть рабом контроля мяча, одной игровой схемы, одной системы и одного стиля игры. Стиль, что вы видите – это команда, которая бьется за результат. Здесь нет звезды, но есть команда-звезда. Мне, как тренеру, хотелось бы контролировать игру во всех четырех фазах: когда ты с мячом, когда ты без него, когда выходишь в контратаку и как реагируешь на его потерю. Есть моменты, когда команда соперника отлично играет, перестраивается, играет между линиями, и ты должен терпеть, показывать характер. Организация игры – это контроль игры, даже когда ты без мяча.

В игре против Селтика мы имели 39 процентов владения мячом, однако настолько эффективно воспользовались этими 39 процентами, что выглядело, будто мы контролируем игру. В поединке с Реалом было так же – у них процент владения мячом был более 60, но выглядело все так, что мы доминируем, выходим из обороны в атаку, играем между линиями, емеем моменты, хотя процент владения мячом был на 20 процентов меньше, чем у Реала. Контроль мяча не означает, что ты играешь лучше", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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