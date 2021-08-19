"Мені дуже приємно згадувати останні п'ять років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком у збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня.

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Все, чого ми досягли як гравці і як збірна, неможливо було зробити без натхнення, величезного заряду й віри в наш успіх. Як команда ми пройшли дуже серйозну школу. Я щиро дякую Шевченку за повагу, довіру і відданість футболу!" – написав Ярмоленко у своєму Instagram.

Нагадаємо, Андрій Миколайович припинив роботу в головній команді країни на початку серпня. Напередодні вночі виконувачем обов'язків головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який і готуватиме команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

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