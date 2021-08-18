"С детства я даже мечтать не мог о встрече с вами лично и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас.

Петраков начал исполнять обязанности главного тренера сборной Украины – довызов новичков и первые слова

Большое спасибо, Мистер, и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Шевченко прекратил работу в главной команде страны в начале августа. Долгое время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, которому, однако, не удалось договориться о расторжении контракта с Аль-Айном. Как следствие, сегодня ночью исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.

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