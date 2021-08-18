"Спасибо, Мистер!": Зинченко трогательно попрощался с Шевченко в сборной Украины
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил уже бывшего наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко за совместную работу в национальной команде.
"С детства я даже мечтать не мог о встрече с вами лично и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас.
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Большое спасибо, Мистер, и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Шевченко прекратил работу в главной команде страны в начале августа. Долгое время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, которому, однако, не удалось договориться о расторжении контракта с Аль-Айном. Как следствие, сегодня ночью исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.
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