"Номером один всегда будет наш президент. Иногда меня травят: "Почему ты постоянно говоришь то и то?". Потому что нет президента – нет Шахтера. Такого Шахтера нет. Может быть другой президент, но такого Шахтера – нет. Не верю, что кто-то может или способен, имеет терпение и время сделать такой Шахтер. Этот человек изменил украинский футбол. Я не говорю так, потому что он наш президент. Я говорю факты, как они есть.

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Он Донецк из маленького города сделал топовым футбольным городом на мировом уровне. Там была Бейонсе, Рианна, Челси, Манчестер, Ювентус. Все топовые клубы мира, и никто не забрал очки. Мало кто уехал из Донецка с очками.

Он сделал команду, большие трансферы. На наших футболистов смотрел весь мир, до сих пор смотрит и будут смотреть. Сделали правильную программу развития команды и клуба – это заслуга президента. Президент не просто так очень сильно хотел привести Луческу в Шахтер. Они все вместе начали расти. Луческу со своим опытом очень во многом помог. Мы сразу же выиграли чемпионат Украины, дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, выиграли Кубок УЕФА.

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Помню, у нас была группа с Барселоной, Спортингом и Селтиком. В последнем матче мы проиграли Спортингу 0:1 или 1:2. Президент зашел в раздевалку и сказал: "Ничего страшного, мы можем выиграть сейчас Кубок УЕФА, как ЦСКА в прошлом году". Это было в декабре. Луческу и вся команда согласились с ним", – сказал Срна в интервью клубному телеканалу Шахтера.

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