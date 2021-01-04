"Номером один завжди буде наш президент. Іноді мене труять: "Чому ти постійно кажеш те і те?". Тому що немає президента – немає Шахтаря. Такого Шахтаря немає. Може бути інший президент, але такого Шахтаря – ні. Не вірю, що хтось може або здатний, має терпіння і час зробити такий Шахтар. Ця людина змінила український футбол. Я не кажу так, бо він наш президент. Я говорю факти, якими вони є.

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Він Донецьк з маленького міста зробив топовим футбольним містом на світовому рівні. Там була Бейонсе, Ріанна, Челсі, Манчестер, Ювентус. Всі топові клуби світу, і ніхто не забрав очки. Мало хто виїхав з Донецька з очками.

Він зробив команду, великі трансфери. За нашими футболістами дивився весь світ, до сих пір дивиться і будуть дивитися. Зробили правильну програму розвитку команди і клубу – це заслуга президента. Президент не просто так дуже сильно хотів привести Луческу в Шахтар. Вони всі разом почали рости. Луческу зі своїм досвідом дуже багато в чому допоміг. Ми відразу ж виграли чемпіонат України, дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, виграли Кубок УЄФА.

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Пам'ятаю, у нас була група з Барселоною, Спортінгом і Селтіком. В останньому матчі ми програли Спортінгу 0:1 чи 1:2. Президент зайшов в роздягальню і сказав: "Нічого страшного, ми можемо виграти зараз Кубок УЄФА, як ЦСКА в минулому році". Це було в грудні. Луческу і вся команда погодилися з ним", – сказав Срна в інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

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