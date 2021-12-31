"Шахтер сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины – в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда великолепно выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно сыграла в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды победив мадридский Реал и оставив позади Интер.

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Отдельно отмечу тот прогресс, которого добились наши молодые футболисты. Они выходили на поле в сложнейших и ответственных матчах, показывали отличную, а самое главное, уверенную игру с лучшими командами Европы. Я верю, что за этими ребятами наше будущее – будущее Шахтера и всего украинского футбола.

Но все же есть то, чего очень не хватало в 2020 году, – это заполненные трибуны стадионов. Командам очень тяжело играть без болельщиков, а болельщикам очень тяжело без большого футбола. Мы все прочувствовали это на себе. И сегодня мы все надеемся только на одно: что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией и арены вновь обретут свое сердце и свою душу.

Наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную Донбасс Арену в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, мы играем и побеждаем ради нее", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера.

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