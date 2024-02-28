В среду, 28 февраля, Сонг перестал быть главным тренером сборной Камеруна. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте местной Федерации футбола. Сообщается, что имя нового наставника будет названо в ближайшие дни.

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Сборная Камеруна смогла выйти из группы на Кубке Африки, но в матче 1/8 финала уступила будущему финалисту турнира, сборной Нигерии (0:2). "Он многое привнес в эту команду, но законы футбола такие, какие есть... Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт. Мы должны думать о будущем нашей команды", – сказал глава Камерунской федерации футбола Самюэль Это'О в комментарии France24.

Под руководством Сонга сборная Камеруна провела 23 матча, в которых одержала только 6 побед.

Напомним, что с 1998 по 2000 год Сонг успел поиграть за Ливерпуль.

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