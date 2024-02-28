У середу, 28 лютого, Сонг перестав бути головним тренером збірної Камеруну. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті місцевої Федерації футболу. Повідомляється, що ім'я нового наставника буде названо найближчими днями.

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Збірна Камеруну змогла вийти з групи на Кубку Африки, але в матчі 1/8 фіналу поступилася майбутньому фіналісту турніру, збірній Нігерії (0:2). "Він багато чого привніс у цю команду, але закони футболу такі, які є... Ми не досягли своїх цілей, наш виконком і я не бачимо можливості продовжити з ним контракт. Ми маємо думати про майбутнє нашої команди", – сказав глава Камерунської федерації футболу Самюель Ето'О в коментарі France24.

Під керівництвом Сонга збірна Камеруну провела 23 матчі, в яких здобула лише 6 перемог.

Нагадаємо, що з 1998 по 2000 рік Сонг встиг пограти за Ліверпуль.

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