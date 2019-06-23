Это'О посоветовал Салаху перейти в Барселону

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это'О не стесняется подогревать трансферные слухи.

"Барселона подойдет Салаху лучше, чем Реал, учитывая игровой стиль каталонского клуба.

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Если в Мохамеда будет шанс сменить прописку, то без сомнений, он должен ехать в Барселону", – цитирует Это'О BBC.

Напомним, Самюэль Это'О защищал цвета каталонского клуба в 2004-2009 годах.

В прошлом сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей, в которых отметился 22-мя голами и 10-ю ассистами, а также помог Ливерпулю торжествовать в Лиге чемпионов.

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