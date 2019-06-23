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Ето'О порадив Салаху перейти в Барселону

19:33 536 Читать на русском
Ето'О порадив Салаху перейти в Барселону
Самюель Ето'О / Фото AP

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О не соромиться підігрівати трансферні чутки.

"Барселона підійде Салаху краще, ніж Реал, з огляду на ігровий стиль каталонського клубу.

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Якщо у Мохамеда буде шанс змінити прописку, то без сумнівів, він повинен їхати в Барселону", – цитує Ето'О BBC.

Нагадаємо, Самюель Ето'О захищав кольори каталонського клубу у 2004-2009 роках.

В минулому сезоні АПЛ Салах провів 38 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 10-ма асистами, а також допоміг Ліверпулю тріумфувати у Лізі чемпіонів.

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