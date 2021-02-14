Сразу после стартового свистка игроки Руха начали доказывать, что не бездельничали на сборах. Такая активность львовян привела к назначению пенальти в ворота гостей, Климчук уверенно реализовал 11-метровый. На перерыв хозяева ушли при минимальном преимуществе.

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Во втором тайме соперники не сбавляли темп несмотря на снегопад на Львов Арене. На 52-й минуте встречи за дело взялся хавбек Ворсклы Георгий Цитаишвили. Игрок ворвался с левого фланга в штрафную Руха, прошел нескольких защитников и мощно выстрелил под ближнюю штангу. Стоит отметить, что это дебютный матч для Гио в УПЛ за Ворсклу, права на игрока принадлежат киевскому Динамо.

Завершение матча также не разочаровало, каждая из команд имела шансы вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал справедливую ничью.

После 14-ти туров чемпионата Украины Ворскла расположилась на 5-й строчке, Рух остается у зоны вылета – 13-й.

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