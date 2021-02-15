Вінгер Ворскли Георгій Цітаішвілі, який орендований у Динамо, поділився враженнями після дебютного гола за полтавців в офіційних матчах.

"Це те, чого мені не вистачало в Динамо, скоріш за все. Мене тренерський штаб у цьому плані підтримує. Каже, що потрібно обігрувати, створювати моменти попереду.

Красень-гол Цітаішвілі у відеоогляді матчу Рух – Ворскла – 1:1

Навіть якщо 5 разів втрачу, то 6-й пройде. Впевнений в собі, тому що вони дають мені впевненість. І команда загалом ставиться до цього нормально", – поділився Цітаішвілі у коментарі програмі "Великий Футбол".

Зауважимо, для Гіо матч проти Руху був дебютним у футболці полтавців. Голом Цітаішвілі вирвав нічийний результат для Ворскли, яка розташувалась на 5 сходинці УПЛ. У 4 матчах за Динамо в першому колі чемпіонату вінгер не забивав.

Рух у напруженому матчі втратив перемогу над Ворсклою – Цітаішвілі голом дебютував за полтавців