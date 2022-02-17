– Мы знаем вашу патриотическую позицию и хотели бы, чтобы вы дали более расширенный комментарий по этой ситуации.

– Во-первых, она девушка. Я ничего по этому поводу не буду говорить. Во-вторых, это мое оценочное мнение, и оно может с чьим-то мнением не совпадать. В последние несколько лет за патриотическими лозунгами прячутся не очень много хороших людей. Потому я не хочу себе зарабатывать дополнительные плюсы за счет патриотической позиции.

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– Фраза "спорт вне политики" имеет право на жизнь или нет?

– Спорт давно стал инструментом политики. Некоторые спортсмены не дают комментариев и ничего не постят по этому поводу, держа себя реально вне политики. А есть люди, у которых другая точка зрения. Мое мнение, что каждый спортсмен должен быть патриотом своей страны. Я говорю здесь не о Руслане, а обо всех спортсменах. Поэтому ни в коем случае не хочу нападать на Малиновского и его жену.

– Но мы с вами пишем осознанное интервью, а Роксана сделала публикацию в инстаграме, потом ее удалила, начала банить несогласных.

– Возможно, это попытка, как и у всех женщин, попытаться повлиять на свою аудиторию и желание мира. Я совершенно никого не подозреваю в сепаратизме, пока прямо не узнаю это.

– Не отразится ли это на Руслане в сборной Украины?

– Думаю, нет. Это же Руслан не написал. Мы не в 37-м году, где дети отвечают за поступки своих родителей, а мужья за жен.

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– Вы написали "е**ный стыд". Раскройте суть комментария.

– Суть моего комментария касалась в принципе всей ситуации, а не конкретно поста Роксаны. В начале пандемии в магазинах резко не стало продуктов. Все раскупили. А знаете, чего не стало сейчас, когда появилась информация о возможном вторжении России?

– Чего?

– Патронов. Я хотел купить на свое оружие патроны, но не смог найти нужных. Так вот! Есть люди, которые покупают патроны и готовятся партизанить, когда нужно. А есть люди, которые пытаются зайти с другой стороны и сказать, что политики пытаются нас рассорить. Вот это и есть две чаши весов, – резюмировал Худжамов в комментарии FanDay.

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