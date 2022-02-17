Жена хавбека Аталанты Руслана Малиновского опубликовала картинку, на которой пожимают друг друга ладони в цветах России и Украины.

Также уроженка Крыма в личной переписке заявила, что война создается исключительно руками власти и пропаганды, а "на самом деле все может быть по-другому" (позднее оправдалась, списав переписку на фейк, фотошоп и "глупых журналистов").

Большинство подписчиков разразились гневом, а девушка была вынуждена подробнее объяснять свою позицию. Мол, она в курсе, что Украина воюет с Россией и что происходит на Донбассе. Роксана несколько лет не может приехать домой и увидеться с близкими, но хочет, чтобы Крым стал украинским. Жена Малиновского пожелала всем "миранчука и добра".

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