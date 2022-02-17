– Легионеры СК Днепр-1 будут бороться за первое-второе место, а вторжение России в Украину началось в 2014 году. Почему мы должны как-то реагировать на бред, который несется с телевизора? Мы спокойно готовимся к чемпионату.

У них же почётный президент – командир батальона Днепр-1, чего им переживать? Вы же знаете, откуда произошло название Днепр-1, мы бздунов в команду не берем. Не берём в СК Днепр-1 тех, у кого отсутствуют мужские яйца. Все наши иностранцы как играют за СК Днепр-1, так и встанут за Украину, если потребуется.

– Ди Франко сказал, что клуб не позволяет ему давать комментарии по поводу возможного вторжения. Только ему не разрешаете или всем игрокам?

– А что будет вам комментировать Франсиско Ди Франко, занимающийся футболом? Он в курсе наших внутриполитических проблем? Нет. Он игрок, выполняет контракт. И будет играть сколько нужно, сколько предусмотрено контрактом.

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Каждый должен комментировать то, в чем он разбирается. Спросите украинских футболистов, как они к этому относятся. Им можно комментировать. СК Днепр-1 начнет играть в футбол по расписанию и графику чемпионата. Точка.

Вы живете штампами, которые вам предлагает российская педерация, сборище пе******ов. Зачем вы ведетесь на это? Есть в Мариуполе футбол? Есть. Израиль уже 50 лет в войне. Пока мы будем вестись на вбросы российской педерации, пока у нас есть такой восточный сосед, который называет себя или РСФСР, или Советский Союз, мы можем ожидать провокации каждый день.

Война идет с 2014 года, она не прекращалась. Она идет по телевизору, она идет в окопе, идет везде. Как мы готовы к ней? Я вам представлю статистику. Россияне рассчитывали, что после этого вброса на Востоке исчезнут туалетная бумага, гречка, сахар, соль. А знаете, что исчезло на Востоке и по всей линии столкновения? Патроны и дешевое оружие в охотничьих магазинах. Патронов сейчас не купишь.

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Кого мы боимся? Пусть лезут, мы будем ими землю удобрять. Это очень полезно, урожаи будут хорошие. Мы ждем москалей, пусть идут. Мы не братья.

В 2014 году батальон Днепр-1 с автоматами пошел на российские танки. В 2022 году футбольный клуб Днепр-1 будет играть в футбол, а батальон Днепр-1 пойдет печь российских солдат в танках. Только уже не с автоматами, а с "Джавелинами".

Готовим флешмоб: за российский танк, за металлолом – в два раза больше, чем обычная цена. Представьте себе, что будет, когда объявим об этом. Наш народ начнет с территории России притягивать танки. Вместе с мокшами. Вы же знаете, мы такие, – заявил Береза ​​в комментарии Tribuna.

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