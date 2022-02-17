– Ми знаємо вашу патріотичну позицію і хотіли б, щоб ви дали більш розширений коментар щодо цієї ситуації.

– По-перше, вона дівчина. Я нічого з цього приводу не говоритиму. По-друге, це моя оцінкова думка, і вона може з чиєюсь думкою не збігатись. В останні кілька років за патріотичними гаслами ховаються не дуже багато добрих людей. Тому я не хочу собі заробляти додаткові плюси за рахунок патріотичної позиції.

Дружина Маліновського опублікувала картинку "дружби" Росії і України – довелося виправдовуватися після гніву підписників

– Фраза "спорт поза політикою" має право на життя чи ні?

– Спорт давно став інструментом політики. Деякі спортсмени не дають коментарів і нічого не постять із цього приводу, тримаючи себе реально поза політикою. А є люди, які мають іншу точку зору. Моя думка, що кожен спортсмен має бути патріотом своєї країни. Я кажу тут не про Руслана, а про всіх спортсменів. Тому в жодному разі не хочу нападати на Маліновського та його дружину.

– Але ми з вами пишемо усвідомлене інтерв'ю, а Роксана зробила публікацію в інстаграм, потім її видалила, почала банити незгодних.

– Можливо, це спроба, як і у всіх жінок, спробувати вплинути на свою аудиторію та бажання миру. Я абсолютно нікого не підозрюю у сепаратизмі, поки прямо не дізнаюся про це.

– Чи це не позначиться на Руслані в збірній України?

– Думаю, ні. Це ж не Руслан написав. Ми не в 37-му році, де діти відповідають за вчинки своїх батьків, а чоловіки за дружин.

"Ми бздунів не беремо – усі іноземці СК Дніпро-1 встануть за Україну, якщо буде потрібно": Береза зробив сміливу заяву

– Ви написали "й**аний сором". Розкрийте суть вашого коментаря.

– Суть мого коментаря стосувалася в принципі всієї ситуації, а не конкретно посту Роксани. На початку пандемії у магазинах різко не стало продуктів. Усі розкупили. А знаєте, чого не стало зараз, коли з'явилася інформація про можливе вторгнення Росії?

– Чого?

– Патронів. Я хотів купити на свою зброю патрони, але не зміг знайти потрібних. Так ось! Є люди, які купують патрони та готуються партизанити, коли треба. А є люди, які намагаються зайти з іншого боку та сказати, що це політики намагаються нас розсварити. Ось це і є дві чаші терезів, – резюмував Худжамов у коментарі FanDay.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України