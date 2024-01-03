Працівник прес-служби Шахтаря Олег Барков показав, як зараз виглядає стадіон Шахтар, на якому "гірники" грали до 2004 року.

Стадіон Шахтар у Донецьку зараз справляє депресивне враження – він уже заріс деревами та бур'янами. Деінде трапляються уламки конструкцій, розташованих на території.

Алієв та Ракицький з'їздили в Донецьку область – патріотичне фото

"Те, що залишилося від легендарного стадіону Шахтар в Донецьку. Тут Шахтар дебютував у ЛЧ, тут було багато перемог та емоцій, а я вперше побачив великий футбол. Звісно, зараз це візитна картка окупації. Розруха та занепад", – написав Барков у твіттері під відео.

Нагадаємо, стадіон Шахтар був відкритий у 1936 році. Футбольний клуб Шахтар з'їхав з нього у 2004 році і проводив матчі на РСК Олімпійський, а потім вже на Донбас-Арені.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року