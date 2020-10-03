"Это уже совсем другая команда. К ним добавились два игрока атаки, это Шиндер и Кожанов. Добавились игроки линии обороны, фланговые защитники.

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Это уже не та команда, которая была в Первой лиге. Однозначно. Если в нашей команде практически нет изменений, то в Миная, я думаю, где-то на 50% изменился состав", – сказал Сергей Лавриненко в эфире Футбол News.

Заметим, что Минай и Ингулец встретятся уже сегодня, 3 октября, в рамках 5-го тура УПЛ. Начало матча в 19:30.

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