"Это уже не тот Минай": Лавриненко с осторожностью относится к сопернику Ингульца
13:42 - Читати українською
Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал нынешний состав Миная перед поединком УПЛ.
"Это уже совсем другая команда. К ним добавились два игрока атаки, это Шиндер и Кожанов. Добавились игроки линии обороны, фланговые защитники.
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Это уже не та команда, которая была в Первой лиге. Однозначно. Если в нашей команде практически нет изменений, то в Миная, я думаю, где-то на 50% изменился состав", – сказал Сергей Лавриненко в эфире Футбол News.
Заметим, что Минай и Ингулец встретятся уже сегодня, 3 октября, в рамках 5-го тура УПЛ. Начало матча в 19:30.
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