"Це вже зовсім інша команда. До них додалися два гравці атаки, це Шиндер і Кожанов. Додалися гравці лінії оборони, флангові захисники.

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Це вже не та команда, яка була в Першій лізі. Однозначно. Якщо в нашій команді практично немає змін, то в Миная, я думаю, десь на 50% змінився склад", – сказав Сергій Лавриненко в ефірі Футбол News.

Зауважимо, що Минай та Інгулець зустрінуться вже сьогодні, 3 жовтня, у рамках 5-го туру УПЛ. Початок матчу о 19:30.

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