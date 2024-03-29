Бавария и Ливерпуль вчера узнали, что Хаби Алонсо планирует еще на год остаться в Байере. Если английский клуб, получив отказ, мгновенно вычеркнул баска из своего шорт-листа, то в Мюнхене готовы до последнего ждать, чтобы пригласить тренера мечты.

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Спортивные директора Баварии Макс Эберль и Кристоф Фройнд тем временем прорабатывают другие варианты. Первой альтернативой стал Ральф Рангник, сообщает Kicker. У Ральфа отличные взаимоотношения с Фройндом еще со времен Зальцбурга.

Рангник сейчас успешно тренирует сборную Австрии, однако перед тем был провальный отрезок в Манчестер Юнайтед, когда команда финишировала шестой в АПЛ. 65-летний специалист ранее работал в Лейпциге, Шальке и Хоффенхайме.

Бавария одновременно отсеяла нескольких звездных кандидатов: Конте, Моуринью, Зидана, Нагельсманна и Де Дзерби, для которого критическим стало незнание немецкого языка и плохое владение английским. А вот камбэк Ханси Флика в клубе не исключают.

Напомним, что летом Бавария прощается с Томасом Тухелем. Немецкий гегемон впервые за 12 лет рискует потерять чемпионский титул в пользу Байера с Хаби Алонсо.