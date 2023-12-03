"Безумие. Это самая конкурентная лига. Мы хорошо начали, хорошо играли 11 на 11. Но второй тайм был сложный, когда мы остались в меньшинстве.

Заработанный пенальти Мудриком в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 3:2

Брайтон – очень хорошая команда и играет хорошо. Нам пришлось отойти в глубину поля, но забили третий гол, имея на одного игрока меньше. Мы все устали, но в целом довольны. После Ньюкасла нам нужно было показать другое лицо. Поэтому я счастлив.

Красная карточка Галлахера? Я не верю, что она была. Надо еще раз посмотреть, чтобы понять действия арбитра. Почему они дали пенальти, а потом проверили VAR (игра рукой Колвилла)? Это трудно понять. Я не жалуюсь, не критикую. Почему пенальти на Мудрике проверяли? Мы как-то странно используем VAR", – цитирует наставника Челси BBC.

Напомним, что Михаил Мудрик заработал пенальти, который удачно реализовал Фернандеш. Гол принес победу Челси. "Синие" находятся на 10 строчке с 19 баллами. Брайтон занимает восьмое место, имея в своем активе 22 очка.