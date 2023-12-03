"Божевілля. Це найконкурентніша ліга. Ми добре почали, добре грали 11 на 11. Але другий тайм був складний, коли ми залишилися у меншості.

Зароблений пенальті Мудриком у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 3:2

Брайтон – дуже хороша команда і грає добре. Нам довелося відійти в глибину поля, але забили третій гол, маючи на одного гравця менше. Ми всі втомилися, але в цілому задоволені. Після Ньюкасла нам потрібно було показати інше обличчя. Тому я щасливий.

Червона картка Галлахера? Я не вірю, що вона була. Треба ще раз подивитися, щоб зрозуміти дії арбітра. Чому вони дали пенальті, а потім перевірили VAR (гра рукою Колвілла)? Це важко зрозуміти. Я не скаржуся, не критикую. Чому пенальті на Мудрику перевіряли? Ми якось дивно використовуємо VAR", – цитує наставника Челсі BBC.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик заробив пенальті, який вдало реалізував Фернандеш. Гол приніс перемогу Челсі. "Сині" перебувають на 10 сходинці з 19 балами. Брайтон посідає восьме місце, маючи у своєму активі 22 очки.