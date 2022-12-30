"Это клеймо, которое останется со мной навеки. Иногда мне кажется, что у меня на лбу написано – мошенник, наркоман.

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Однажды меня остановила полиция в Бельгии. Поначалу все было нормально, обычные вопросы, попросили документы. Но когда я показал свое удостоверение, один из них узнал меня и сказал: "Господин Онана, немедленно выйдите из машины". Я вышел, и они долго рыскали по моей машине! Я даже слышал, как они говорили по-французски: "Эй, это тот парень, который употребляет наркотики". Я сейчас над этим смеюсь, но тогда хотел драться с ними. Меня остановило только то, что они были полицейскими", – приводит слова Онана Daily Mail.

Напомним, голкипер Аякса не выходил на поле с февраля по ноябрь этого года. Камерунец уже успел провести 4 матча после дисквалификации и пропустить один гол.

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