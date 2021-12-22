Агент 25-летнего камерунца находится в Милане и согласовывает последние детали контракта с Интером, утверждает TMW.

Барселона согласовала бесплатный переход лидера Аякса, – СМИ

Онана присоединится к "нерадзурри" свободным агентом, поскольку его соглашение с Аяксом завершается 30 июня. На голкипера также претендовала Барселона, однако Интер опередил каталонцев. Миланцы искали конкурента для Самира Хандановича, которому в июле исполнится 38 лет.

Напомним, из-за использования допинга Онана имел дисквалификацию на 10 месяцев. Голкипер месяц назад вернулся в состав Аякса и успел провести 2 матча.

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