Чемпионат мира-1974 вошел в историю, как особенній турнир по многим причинам. Одна из тех, которая лежит на поверхности – попадание на Мундиаль экзотических сборных Гаити и Заира. Разрушение мифов и поиск истины будут сопровождать выступление этих команд среди когорты сильнейших на протяжении многих лет.

Особенно это заметно в контексте выхода на ЧМ сборной Гаити. Кто-то писал о чудодейственном зелье, как причине победы в квалификации, еще кто-то – о куклах вуду. Однако не подлежит сомнению тот факт, что первый официальный случай провалившегося допинг-теста на чемпионате мира зафиксирован именно с участием футболиста национальной команды Гаити.

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Премьера гаитян на Мундиале состоялась в Мюнхене – в рамках первого тура дебютанты турнира встречались с Италией, которая на предыдущем чемпионате пробилась в финал. В начале второго тайма запахло сенсацией – лидер и главная звезда в составе андердога Эмманюэль Саннон воспользовался передачей из глубины, выиграл забег у итальянской обороны, обошел Дино Дзоффа и открыл счет. Гаити побеждает вице-чемпиона мира – фантастика!

Правда, Италия все же взяла свое. Голы Джанни Риверы, Ромео Бенетти и Пьетро Анастази предотвратили сенсацию. Неприятности для Гаити продолжились и после финального свистка. Среди футболистов, которые должны были сдавать допинг-тест, жребий выбрал 26-летнего защитника Эрнста Жан-Жозефа (допинг проба его партнера Саннона оказалась чистой). Вскоре председатель антидопингового комитета ФИФА доктор Готфрид Шенгольцер сообщил шокирующую информацию – в организме футболиста обнаружен запрещенный стимулятор фенметразин. Жан-Жозефа отстранили от участия в соревнованиях.

Сам футболист сразу все объяснил – запрещенный препарат использовался, как лекарство от астмы. Правда, врач гаитянской команды Патрик Хью в комментарии прессе отрицал наличие этого заболевания у Жан-Жозефа. Мол, футболист самовольно принимал таблетки по рекомендации знакомого гаитянского врача. И добавил, что "парень не имел достаточного интеллектуального уровня, чтобы понять, что он сделал или что сказал".

Жан-Жозеф в подкате против Фабио Капелло / фото из соцсетей

Это тяжелый удар для нас, – цитировала "The New York Times" тренера сборной Гаити Антуана Таси. – Очевидно, Жан-Жозеф не догадывался, что делает что-то плохое.

Сложность ситуации заключалась в ее политическом подтексте. Выход Гаити на чемпионат мира расценивался на родине, как особое событие. Диктатор Франсуа Дювалье таким образом демонстрировал миру, что в стране развивается спорт. Скандал с допингом не входил в планы пожизненного узурпатора власти. Для того, чтобы не допускать глупостей, гаитянская делегация поехала в ФРГ в сопровождении тонтон-макутов, то есть, гаитянской милиции, на которую опирался диктатор Дювалье.

Жан-Жозеф с мюнхенским полицейским / фото beyondthelastman.com

В прессе стали появляться противоречивые известия – якобы тонтон-макуты похитили и избили Жан-Жозефа (некоторые даже писали о сломанных обеих руках и насильственном возвращении в Гаити). На фоне этих событий сборная островной страны посыпалась во втором матче группового этапа. Хет-трик Анджея Шармаха, дубль Гжегожа Лято, а также голы Казимежа Дейны и Ежи Горгоня превратились в неслыханный разгром 7:0 от сборной Польши.

"У нас была бессонная ночь перед игрой против Польши, и, честно говоря, я думал только об Эрнсте, а не о матче", – вспоминал гаитянский защитник Фриц Плантен. Накануне заключительного матча Жан-Жозеф позвонил капитану команды Филлипу Ворбе и сообщил, что он жив. В последнем туре сборная Гаити проиграла Аргентине 1:4.

Жан-Жозеф перед смертью / фото bonnewshaiti.com

Уже после турнира в прессе стали появляться противоречивые данные относительно дальнейшего развития событий. Мол, футболист был приговорен к двум годам лишения свободы за "пренебрежение страной". Однако впоследствии Жан-Жозеф не только вернулся в футбол, но и снова играл за сборную. В частности, Эрнст участвовал в квалификации на испанский Мундиаль 1978-го. Кроме того, защитник в течение определенного периода времени выступал за американскую команду Чикаго Стинг.

В середине 80-х Жан-Жозеф даже занимался тренерской деятельностью и возглавлял ФК Виолетт, в составе которого выступал на протяжении многих лет. В августе 2020-го из Гаити пришла печальная весть. На 73-м году жизни перестало биться сердце Эрнста Жан-Жозефа. Футболиста, попавшего в загадочную историю, которая всегда будет покрытой мраком и тайнами.