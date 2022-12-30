"Це тавро, яке залишиться зі мною навіки. Часом мені здається, що у мене на чолі написано – шахрай, наркоман.

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Одного разу мене зупинила поліція в Бельгії. Спочатку все було нормально, звичайні питання, попросили документи. Але коли я показав своє посвідчення, один з них впізнав мене і сказав: "Пане Онана, негайно вийдіть з машини". Я вийшов, і вони довго нишпорили по моїй машині! Я навіть чув, як вони розмовляли французькою: "Ей, це той хлопець, який вживає наркотики". Я зараз над цим сміюся, але тоді хотів битися з ними. Мене зупинило лише те, що вони були поліцейськими", – наводить слова Онана Daily Mail.

Нагадаємо, голкіпер Аякса не виходив на поле з лютого по листопад цього року. Камерунець вже встиг провести 4 матчі після дискваліфікації і пропустити один гол.

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