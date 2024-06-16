"Прежде всего нужно отталкиваться от своей игры. Нам нужно показать свой лучший футбол – как каждому индивидуально, так команде.

"С Румынией Украине будет чрезвычайно сложно": Зинченко указал на особую мотивацию в дебютном матче на Евро-2024

Слабых сборных на таком турнире не бывает, это сто процентов. И мы будем относиться к Румынии так же как к Словакии и Бельгии, то есть с большим уважением.

Все понимают, что первая игра на таких турнирах очень важна. Потому что в ней можно получить как психологический импульс, так и физический. Надеюсь, нам удастся достичь положительного результата", – сказал Зинченко в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, свой первый матч на Евро-2024 подопечные Реброва проведут против Румынии в понедельник, 17 июня. Начало встречи в 16:00.

Євро-2024: Україна як нова топ-збірна, оновлене покоління Бельгії та проблемні сусіди Неньки – прев'ю групи Е