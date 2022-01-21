Полузащитник Ворсклы Ибрахим Кане попал в сферу интересов сразу двух бельгийских клубов, сообщает Voetbalnieuws.be.

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Имена претендентов на 21-летнего малийца не раскрываются, однако источник отмечает, что это два топ-представителя Лиги Жупиле.

Напомним, Кане выступает за Ворсклу с сентября 2018 года. В текущем сезоне провел за полтавчан 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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