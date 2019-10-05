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Хацкевич пожаловался на работу с бразильцами, которые провалились в Динамо

11:07 109 Читати українською
Хацкевич пожаловался на работу с бразильцами, которые провалились в Динамо
Сидклей / Фото ФК Динамо

Белорусский специалист Александр Хацкевич назвал главные причины неудач бразильских легионеров, которые не смогли проявить себя во времена его работы в Динамо.

"Что касается бразильцев, то думаю, терпения не хватило ни мне, ни Че Че, чтобы заиграть в Динамо. Я ему говорил, что нужно время. Да, ему было 27 лет. У нас было очень много тактики. Он футболист, который нужен мне в центре поля. Но нужно было пройти процесс обучения и взаимодействия. В играх вроде мини-футбола – он просто класс: понимание игры, короткий и средний пас. Но на большом пространстве – там нужна была тактика. Все бразильцы техничные, но не хватило терпения.

Хацкевич: У меня было два замечательных предложения – надо было уйти из Динамо раньше

Сидклей играет как во дворе, по эпизоду. Есть мяч – прекрасно, нет – вот так. Если сравнить бразильцев, то Че Че начал хвататься за русский язык, ходил на учебу. Он все быстро схватывал, с ним можно было работать, интеллектуальный. Он все воспринимал. У Буэно очень высокая самооценка. А Сиди – игрок эпизода, идет – нормально, не идет – ладно. То же самое и в учебе. Он был уже год в команде, но не мог яичницу заказать без переводчика. Учительница говорила, что такое чувство будто он даже в Бразилии в школу не ходил

Да, вице-президент Красников интересовался, почему не играют бразильцы. Я говорил, что Че Че нужно время. Сидклей приехал с 23 процентами жира. Нам нужно было 2-3 месяца, чтобы привести его в нормальное состояние. Да, Женя говорил, что он не собирался возвращаться летом, я тоже говорил, что его не вижу на этой позиции. У нас есть Миколенко, Пиварич начинал работать, поэтому позиция была закрыта. Для Сиди лучшим вариантом было там остаться, но потом решили вернуть его, и он приехал не готовым. И сейчас он до сих пор в команде", – подытожил Хацкевич в интервью ВацкоLight.

Напомним, Че Че и Витор Буэно покинули Динамо по окончании прошлого сезона, зато Сидклей остался в составе киевского гранда.

"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідь

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