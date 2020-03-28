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"Это самое малое из того, что можно сделать для людей", – Луис Суарес спасает сотни семей от пандемии

19:30 78 Читати українською
"Это самое малое из того, что можно сделать для людей", – Луис Суарес спасает сотни семей от пандемии
Луис Суарес / фото из открытых источников

Нападающий Барселоны Луис Суарес присоединился к борьбе с пандемией коронавируса в родном Уругвае.

33-летний форвард, на время карантина оставшийся дома в Уругвае, в пятницу передал 500 коробок с продуктами и предметами первой необходимости 500 семьям в районе Монтевидео – Касавалье. На следующей неделе Суарес планирует помочь семьям из других районов.

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"Это самое малое из того, что можно сделать для людей, которые сильно нуждаются", – цитирует Луиса издание El Observador.

Также футболист наладил коммуникацию с властями для сотрудничества с семьями детей, получающих пищу в школьных столовых, ведь многим из них сократили обслуживание из-за пандемии коронавируса.

Луис Суарес после травмы колена должен был вернуться на футбольное поле в апреле, но чемпионат Испании из-за пандемии коронавируса поставлен на паузу.

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коронавирус Уругвай Уругвай Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес Испания
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