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"Футбол уже никогда не будет таким, как раньше", – УЕФА сделал печальный прогноз относительно возобновления игры

18:06 138 Читати українською
"Футбол уже никогда не будет таким, как раньше", – УЕФА сделал печальный прогноз относительно возобновления игры
Александер Чеферин / фото из открытых источников

Президент УЕФА не имеет никаких гарантий относительно возобновления национальных чемпионатов и еврокубков.

"Никто не знает, когда все это закончится. Есть три плана на футбол, но ничего никогда не будет таким, как раньше. В этот драматичный момент здоровье – это самое важное.

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У нас есть планы A, B и C, мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Создана рабочая группа. Нам следует подождать, как и любой другой отрасли. Пока рассчитываем восстановить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня. Если не сможем этого сделать, вероятно, сезон будет потерян. Вместе с руководителями клубов и лиг мы стараемся найти лучшее решение. Также есть предложение завершить этот сезон позже, а старт следующего, в свою очередь, отложить.

Посмотрим, какие решения окажутся оптимальными для различных лиг и клубов. Если не найдется альтернативных вариантов, все равно лучше завершить чемпионаты. Могу сказать, что я не думаю о проведении финалов еврокубков за закрытыми дверями. Сложно представить, что все игры пройдут при пустых трибунах. Другое дело, что сейчас мы даже не знаем, возобновится ли сезон вообще – как со зрителями, так и без них", – заявил Чеферин в интервью газете La Republica.

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Англия Испания Мир Италия коронавирус УЕФА Александер Чеферин Франция Германия
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